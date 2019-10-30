Военнослужащие Каспийской флотилии применили индивидуальные и коллективные средства спасения на учении по эвакуации личного состава с аварийного корабля в пунктах базирования надводных кораблей в Астраханской области и Республике Дагестан.

Экипажи ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск», «Махачкала», а также базовых и рейдовых тральщиков и артиллерийских катеров отработали навыки экипировки в специальные спасательные гидрокомбинезоны, использующиеся в холодное время года, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По замыслу учения каждый корабль в ходе ведения боевых действий получает повреждения и пробоины. Личный состав выполнил комплекс мероприятий по предотвращению поступления забортной воды, но командир принял решение об эвакуации личного состава и отдал команду покинуть аварийный корабль.

Военнослужащие экипировались в индивидуальные средства спасения и покинули корабли. Одновременно на воду были сброшены спасательные плоты и спущены патрульные лодки для матросов, оказавшихся за бортом, после чего экипажи осуществили посадку на спасательные средства.