ЮВО: Экипажи Каспийской флотилии учили эвакуироваться с аварийного корабля
|18:15 07.11.2019
|Дагестан республика
Военнослужащие Каспийской флотилии применили индивидуальные и коллективные средства спасения на учении по эвакуации личного состава с аварийного корабля в пунктах базирования надводных кораблей в Астраханской области и Республике Дагестан.
Экипажи ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск», «Махачкала», а также базовых и рейдовых тральщиков и артиллерийских катеров отработали навыки экипировки в специальные спасательные гидрокомбинезоны, использующиеся в холодное время года, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По замыслу учения каждый корабль в ходе ведения боевых действий получает повреждения и пробоины. Личный состав выполнил комплекс мероприятий по предотвращению поступления забортной воды, но командир принял решение об эвакуации личного состава и отдал команду покинуть аварийный корабль.
Военнослужащие экипировались в индивидуальные средства спасения и покинули корабли. Одновременно на воду были сброшены спасательные плоты и спущены патрульные лодки для матросов, оказавшихся за бортом, после чего экипажи осуществили посадку на спасательные средства.
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