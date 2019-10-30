Военнослужащие зенитного ракетного соединения Южного военного округа на черноморском побережье Краснодарского края поразили штурмовую авиацию условного противника в рамках тренировки по управлению силами и средствами противовоздушной обороны.

В частности, боевые расчеты современных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» отработали засечку, сопровождение и условное поражение высокоскоростных воздушных целей. Поражение средств нападения противника осуществлялось электронными пусками ракет. Личный состав в условиях специально созданных радиопомех выполнил около 30 вводных по уничтожению самолетов противника, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе мероприятия разведка целей осуществлялась с использованием штатных радиолокационных средств комплексов, обеспечивающих работу ЗРПК в том числе и в движении.

На начальном этапе тренировки военнослужащие в полевых условиях провели инженерную разведку местности, подобрали удобные позиции для мобильных комплексов и выполнили нормативы по их развертыванию.

Всего в мероприятии приняли участие около 500 специалистов противовоздушной обороны ЮВО, было задействовано свыше 60 единиц техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1».