В Ялту на форум "Крым в современном международном контексте" приехали представители 20 стран
|18:30 07.11.2019
|Ялта
Международная конференция "Крым в современном международном контексте" открылась в четверг, 7 ноября, в Ливадийском дворце в Ялте.
По информации оккупантов, в ней участвуют представители 20 стран, передает ТАСС.
"Мы начали проводить форум в международном контексте сразу после "крымской весны" пять лет назад. И действительно наш форум набрал обороты, он стал сильным, стабильным мероприятием, в рамках которого возникли важные инициативы, такие, как международная ассоциация "Друзей Крыма", - сказал на открытии зампредседателя Совета министров Крыма - постоянный представитель оккупированного Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
V международная конференция "Крым в современном международном контексте" проходит 7-8 ноября. Участие в ней принимают представители политических, академических, экспертных и бизнес-кругов из России, Греции, Израиля, Италии, Китая, США, Украины, Франции, Финляндии, Японии, Чехии, Словакии и др.
В первый день они обсудят роль общественной дипломатии в укреплении связей оккупированного Крыма с государствами ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС, партнерство в рамках международного форума "Друзей Крыма" и вопросы укрепления мира и взаимопонимания между народами.
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