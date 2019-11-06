По итогам трех кварталов чистый доход АМПУ вырос на 10%

18:00 07.11.2019   Украина

Чистый доход Администрации морских портов Украины по итогам трех кварталов 2019 года 5,09 млрд грн, что на 10% больше аналогичного периода 2018 года.

При этом, как информирует ЦТС, чистая прибыль АМПУ за данный период уменьшилась на 296 млн грн - до 1,23 млрд грн.

В Администрации это объясняют увеличением финансирования проектов по поддержанию паспортных глубин в портах в 6,7 раза, а также ремонта и восстановления собственного флота в 2,5 раза.

"Благодаря увеличению финансирования проектов по эксплуатационному дноуглублению до 737,9 млн грн за 9 месяцев текущего года объем выполненных работ в украинских портах составил более 3,6 млн кв. м. Также АМПУ существенно - до 128,7 млн грн увеличено финансирование проектов по ремонту собственного флота и восстановлению судов, полученных от госпредприятия "Укрводшлях" для поддержки заявленных глубин на внутренних водных путях", - отметил руководитель госпредприятия Райвис Вецкаганс на конференции в Одессе.

Объем капитальных инвестиций за 9 месяцев снизился 188,5 млн грн. В АМПУ сетуют, что Отсутствие утвержденного финансового плана на 2019 год ограничивает возможности предприятия по реализации ряда важных проектов общей стоимостью более 500 млн грн. Это такие проекты, как 5-я очередь дноуглубления Сухого лимана в порту Черноморск; завершение проектирования и начало работ по реконструкции 3-го причала в порту Мариуполь; продолжение ремонта транспортной эстакады в Одессе; проведение капитального ремонта Тилигульского землесоса; финансирование проектов составления планов территорий морских портов и соответствующего оформления земельных участков.

Объем отчислений АМПУ в государственный бюджет за указанный период снизился на 444,8 млн грн - до 2,48 млрд грн.



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