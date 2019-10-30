Перед масштабными учениями на полигоне Ягорлык в Херсонской области в начале ноября Россия пыталась помешать ракетным стрельбам украинских военных.

Об этом сообщил на странице в Facebook доктор юридических наук, бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, пишет Информационное сопротивление.

«После успешного завершения ракетных стрельб на полигоне Ягорлык можно подробнее остановиться на российских провокациях, предшествовавших учениям, и начались они после того, как Украина, в полном соответствии с нормами международного права, перекрыла часть прилегающей к собственному материковому берегу акватории Черного моря. Военное ведомство государства-агрессора прибегло к письменным угрозам украинской власти из-за того, что наши учения якобы…. угрожают оборудованию газодобывающих платформ «российского предприятия «Черноморнефтегаз», их персоналу и «военнослужащим, обеспечивающим их охрану». Также агрессор цинично и нагло заявил о рисках для морской среды из-за «нарушения функционирования» этих платформ и трубопроводов, что к ним подведены. Что ж, теперь понятно, чем враг будет обосновывать для света запланированную им блокаду наших черноморских портов… Примечательно, что ранее враг никогда в официальных документах не признавал милитаризацию захваченных им буровых, потому что именно это является и агрессией, и оккупацией, и нарушением морского права, и несомненным признаком конфликта с Украиной на море». — отметил Бабин.