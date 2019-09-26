С начала 2019 года у пристани «Варна-Запад»» пришвартовано российское судно «Ника Фортуна».

Собственник бросил корабль из-за долгов, экипаж из 9-ти человек уже несколько месяцев не получает зарплат и, по сути, бедствует. В составе экипажи граждане России и Украины. Посольские службы ни одного, ни другого государств к ним интереса не проявляют, сообщают Новости Болгарии.

По последним сведениям, шестеро моряков кое-как собрали средства на дорогу с помощью болгар и подались в свои страны, а трое остались.

«Случай особенно тяжёлый, поскольку моряки бедствуют уже почти год на болгарской пристани без еды и топлива на корабле. Ожидаем, что в зимний период их положение станет ещё хуже»,- сообщил адвокат Христо Раев, добавив, что когда слышит от российских чиновников «Русские своих не бросают», почему-то вспоминает экипаж «Ника Фортуна».