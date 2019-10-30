Судебное разбирательство в отношении председателя Судакского регионального Меджлиса крымскотатарского народа Ильвера Аметова завершено.

Об этом сообщает «Крымская солидарность», пишет ATR.

«Судебное разбирательство в отношении Ильвера Аметова согласно ст.15.5 КоАП РФ, а именно: несвоевременная подача налоговой декларации, завершено. Аметову вынесен штраф в размере 300 рублей. В отношении рассмотрения дела по данной статье адвокат Ильвера Аметова, Енгулатова Ленура, не была проинформирована», — указано в сообщении.

«Следователь, который ведет мое «дело», сказал, что в такое-то время будет «суд», на котором изъятые у тебя ножи будут возвращены. Вернуть может только «судья», мы не можем. Я пришел, а тут, оказывается, налоговая. Назначили штраф — аж 300 рублей, я аж обомлел. <...> Штраф из-за того, что я якобы не вовремя сдал декларации. <...> Сейчас пойду к следователю и буду узнавать, что к чему», — рассказал Аметов.

Первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял пошутил, что Ильвера Аметова «подставили».

«Вас подставили. Потому что этот штраф меньше той суммы, на которую вы должны купить кофе для тех, кто сегодня пришел вас поддержать», — отметил Джелял.

Ранее сообщалось, что 7 ноября в «Судакском мировом суде» в оккупированном Крыму пройдет слушание по «делу» председателя Судакского регионального Меджлиса крымскотатарского народа Ильвера Аметова.

Напомним, 27 сентября российские силовики нагрянули в его дом с обысками. Это был не первый визит оккупантов в дом Ильвера Аметова. 7 мая 2017 года силовики уже проводили у него обыск. Кроме того, в декабре 2015 года ФСБ наведывалась к представителю Меджлиса крымскотатарского народа после подрыва электроопор в Херсонской области.

Ранее стало известно, что сотрудники «МВД» оккупированного Крыма в Судаке хотели обвинить Аметов в «хранении холодного оружия». В ходе осмотра силовики изъяли у Аметова антикварные предметы, в том числе 4 штык-ножа, изготовленные в 1833–1933 годах. Юрист Ленура Енгулатова отмечает, что изъятое в этом музее при обыске у Аметова оружие является антиквариатом. Оно подпадает под федеральный закон РФ «Об оружии».