«Ніка-Тера» вперше подолала позначку вантажообігу 7 млн тонн

17:30 07.11.2019   Украина

ТОВ «Морський спеціалізований порт (МСП) Ніка-Тера» у січні-жовтні 2019 вперше досягло обсягу вантажоперевалки 7 млн тонн. 

Про це повідомила прес-служба компанії, пишуть Порти України.

«Ніка-Тера» вдруге за поточний рік здійснила місячну перевалку більше 900 тис тонн, в результаті чого станом на 31 жовтня було поставлено новий рекорд перевалки — за десять місяців оброблено 7 млн 620,24 тонни вантажів», — сказано у повідомленні.

У жовтні в структурі вантажообігу зернові, зернобобові та олійні культури склали 758,55 тис. тонн, навалочні вантажі — 128,74 тис. тонн і наливні (соняшникова олія) — 33 тис. тонн.

У жовтні компанія завантажила зерновими вантажами чотири судна Panamax і одне судно Supramax, а також танкер — соняшниковою олією об'ємом 33 тис. тонн. Всього у жовтні оброблено 41 судно.

ТОВ «МСП Ніка-Тера» розташоване на лівому березі Бузького-Дніпровського лиману в 34 милях від моря. До порту веде Бузько-Дніпровсько-лиманський канал, що дозволяє проводити судна з осадкою до 10,3 метра. Кількість причалів ― сім, довжина причального фронту ― близько 1,6 кілометра. У термінал входять чотири спеціалізовані комплекси (вантажні райони): зерновий комплекс, комплекс із перевалки добрив, комплекс із перевалки сипучих вантажів відкритого зберігання і комплекс із перевалки наливних вантажів. Територія терміналу межує із залізничною станцією «Жовтнева». Компанія в 2018 році збільшила вантажообіг порівняно з 2017 роком на 40% ― до 5,84 млн тонн.

Компанія входить до Group DF, яка об'єднує азотний, титановий, портовий, газовий, аграрний і медійний бізнеси бізнесмена Дмитра Фірташа.



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