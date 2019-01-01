Митниця й СБУ запускають єдину електронну систему подання орієнтувань на огляд вантажів

14:15 07.11.2019   Украина

Служба безпеки України спільно з митницею запускають єдину електронну базу доручень на проведення митного огляду вантажів. 

Про це повідомила прес-служба СБУ, пишуть Порти України.

База передбачає централізовані відправки доручень від правоохоронних органів на проведення митного огляду вантажів і транспортних засобів. Процес буде здійснюватися в електронному вигляді і допоможе зосередити всі запити в одному місці. «Перші доручення в онлайн-формі надійдуть саме від СБУ», — зазначив очільник відомства Іван Баканов.

Впровадження системи дозволить відмовитися від відправки правоохоронцями запитів у паперовому вигляді до конкретного митного поста. За такою процедурою неможливо було відстежити проведення митного огляду, відповідно — збільшувалася кількість зловживань на місцях. Запуск централізованої відправки через електронну систему доручень мінімізує такі явища. «Це буде дієвим механізмом для знищення корупційних схем на кордоні», — упевнений Баканов.

У жовтні 2019 року Кабінет міністрів погодив запуск системи онлайн-подачі орієнтувань від силових відомств на митний огляд вантажів. Як повідомляв міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, силові відомства можуть надсилати митникам так звані орієнтування, які зобов'язують оглядати вантажі «підозрілих» компаній. І часто ця практика стає способом вимагання хабарів, оскільки будь-яка зупинка вантажу — прямі збитки бізнесу. За його словами, ІТ-рішення обійшлося державі в 1 грн.



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