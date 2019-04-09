Україна готується отримувати газ через Балкани
|17:00 07.11.2019
|Украина
Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції (ГЗВ) "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.
Про це повідомляє прес-служба Укртрансгазу, пише Економічна правда.
Роботи здійснені відповідно до меморандуму про співпрацю з операторами ГТС Болгарії, Румунії та Греції, що передбачає забезпечення транспортування газу через трансбалканські трубопроводи у реверсному напрямку по території цих країн до України та Молдови.
Проектна потужність станції після модифікації складає 70 млн куб. м на добу в аверсному режимі та 4 млн куб. м на добу в реверсному режимі з Молдови.
Повідомляється, що у 2018 році Укртрансгаз успішно провів оцінку попиту на вхідні потужності в Україну з Румунії та підтвердив економічну доцільність створення таких потужностей на трансбалканському маршруті.
Готовність об’єкта до роботи перевірили та підтвердили представники суміжного оператора ГТС "Молдовагаз", підписавши відповідний акт.
Ще на цю тему:
Влада Німеччини хоче допомогти "Північному потоку-2" обійти газову директиву ЄС - Bild
Єврокомісія не коментує рішення Данії щодо Nord Stream 2
Правила Третього енергопакету мають поширюватися на "Північний потік-2" - МЗС України
Financial Times: Данія може зірвати запуск «Північного потоку-2»
"Газпром" різко збільшив транзит газу через Україну
Данія відмовила "Газпрому" в маршруті "Північного потоку-2"
Nord Stream 2 має бути зупинений – резолюція Європарламенту