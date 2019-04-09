Україна готується отримувати газ через Балкани

17:00 07.11.2019   Украина

Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції (ГЗВ) "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ. 

Про це повідомляє прес-служба  Укртрансгазу, пише Економічна правда.

Роботи здійснені відповідно до меморандуму про співпрацю з операторами ГТС Болгарії, Румунії та Греції, що передбачає забезпечення транспортування газу через трансбалканські трубопроводи у реверсному напрямку по території цих країн до України та Молдови. 

Проектна потужність станції після модифікації складає 70 млн куб. м на добу в аверсному режимі та 4 млн куб. м на добу в реверсному режимі з Молдови.

Повідомляється, що у 2018 році Укртрансгаз успішно провів оцінку попиту на вхідні потужності в Україну з Румунії та підтвердив економічну доцільність створення таких потужностей на трансбалканському маршруті.

Готовність об’єкта до роботи перевірили та підтвердили представники суміжного оператора ГТС "Молдовагаз", підписавши відповідний акт.



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