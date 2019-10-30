Туреччина відіграє ключову роль щодо Криму - МЗС України
|16:40 07.11.2019
|Крым
Крим завжди стоїть на порядку двосторонніх консультацій Києва з Туреччиною та іншими країнами.
Про це заявив Політичний директор МЗС України Олексій Макеєв в інтерв'ю агентству Anadolu, передає УНН.
"Туреччина відіграє тут абсолютно ключову роль в міжнародній політиці невизнання цієї окупації", - сказав Макєєв, кажучи про Крим.
Видання нагадало, що Анкара не визнає Крим російською територією, як і ООН, ЄС, США.
Макєєв підтвердив, що Туреччина і Україна є стратегічними партнерами, а кримські татари є мостом в двосторонніх відносинах.
За його словами, Анкара і Київ розвинули співпрацю в сфері оборони і бізнесу в рамках свого стратегічного партнерства.
Макєєв підкреслив, що дві країни мають більше 50 спільних проектів і шукають можливості для виробництва літаків.
"Тому співпраця і виробництво літаків - одне з майбутніх напрямків нашої координації", - додав він.
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