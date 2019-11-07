На нефтебазе в Новороссийске крупный пожар. Есть пострадавшие / Фото
|13:15 07.11.2019
|Новороссийск
Крупный пожар произошел на нефтебазе "Грушовая", расположенной в Новороссийске.
Об этом сообщает РИА Новости.
По данным местного МЧС, по предварительным данным при проведении работ в одном из резервуаров произошел хлопок, после чего и начался пожар. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.
На данный момент возгорание ликвидировано, сообщается о пяти пострадавших.
Фото: МЧС РФ.
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