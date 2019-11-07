Крупный пожар произошел на нефтебазе "Грушовая", расположенной в Новороссийске.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным местного МЧС, по предварительным данным при проведении работ в одном из резервуаров произошел хлопок, после чего и начался пожар. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.

На данный момент возгорание ликвидировано, сообщается о пяти пострадавших.

Фото: МЧС РФ.