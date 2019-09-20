Севастопольские музеи Черноморского флота и фортификационных сооружений вошли в состав санкт-петербургского Центрального военно-морского музея.

Об этом решении министра обороны РФ Сергея Шойгу «Невским новостям» сообщил директор ЦВММ Руслан Нехай, пишут Новости Крыма.

Как ранее сообщалось, о грядущей смене руководящего ведомства стало известно в начале текущего года. Тогда в музейном сообществе заявили, что переход «под петербуржское крыло» положительно повлияет на развитие и финансирование музеев, ограниченных статусом «музеев при военной части».

В комментарии директор Военно-исторического музея Черноморского флота Владимир Клюев подтвердил, что об этой инициативе известно давно, однако никаких официальных документов, подтверждающих новый статус музея, учреждение пока не получило.

Отмечается, что Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого уже имеет 6 филиалов: крейсер «Аврора», «Подводная лодка Д-2 Народоволец», «Кронштадтская крепость», «Дорога жизни», Музей Балтийского флота и Корабль боевой славы «Михаил Кутузов».