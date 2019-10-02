Строительство крымской трассы «Таврида» завершено на 81%.

Такие данные озвучил сегодня, 7 ноября, на встрече с главой Крыма Сергеем Аксёновым заместитель генерального директора АО «ВАД» по производству Николай Евсюков, пишет Крыминформ.

«На данный момент общий обьем работ выполнен на 81%. По искусственным сооружениям – порядка 95%. В этом году полностью все работы по искусственным сооружениям закончим», – сказал Евсюков.

Строительство новой трассы «Таврида» ведет санкт-петербургская компания «ВАД». Четырехполосная автодорога первой технической категории станет основой развития новой транспортной системы оккупированного Крыма. Длина первых семи этапов трассы составит 250,7 км (из них по территории Крыма – 237,5 км, по территории Севастополя – 13,2 км).

В конце 2018 года было открыто автомобильное движение по 190-километровому участку строящейся трассы «Таврида» от Симферополя до Керчи. Движение осуществляется по двум полосам – по одной в каждом направлении, действует ограничение в 60 км/ч из-за продолжающихся строительных работ.

Укладку двух слоев асфальта на всем протяжении дороги планируется завершить до конца этого года. На некоторых участках трассы уже идет укладка финишного, третьего, слоя асфальтобетона. Его толщина составляет 5 см. Это так называемый слой износа, который необходим для защиты дорожной одежды от неблагоприятных погодных условий и обеспечивает лучшее сцепление колес автомобиля с дорогой.

«Задача на этот год, чтобы все этапы были выполнены в нижнем слое покрытия. По верхнему слою асфальта план мы уже выполнили, по планам было 85 км – от Приморского до Белогорска. Следующий год основной. Семь этапов должны быть выполнены в верхнем слое покрытия», – добавил Евсюков.

Также на разных участках трассы ведется установка барьерного ограждения на разделительной полосе. Общая протяженность ограждения, которое будет установлено на участках «Тавриды» к 2020 году, превысит 700 км.

В первом квартале 2020 года на всем протяжении трассы «Таврида» планируется установить камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Власти Крыма надеются, что это поможет дисциплинировать водителей. Кроме того, в 2020 году вдоль главной автодороги появятся новые базовые станции мобильной связи. Это позволит обеспечить покрытие трассы доступом в сеть формата 3G.

В августе 2019 года на встрече с президентом России заместитель генерального директора компании «ВАД» Виктор Перевалов пообещал, что движение по трассе «Таврида» будет запущено на три месяца раньше – в сентябре 2020 года. Владимир Путин при этом отметил, что для граждан не имеет значения, когда будут оформлены документы о запуске трассы в эксплуатацию. Важно, когда жители и гости полуострова смогут свободно передвигаться по новой автодороге.

Вчера на трассе Таврида произощло очередное ДТП, погиб водитель.

Полиция начала проверку по факту ДТП, произошедшего на трассе между Феодосией и Керчью, в котором погиб водитель автомобиля.

«6 ноября водитель автомобиля ВАЗ 2110, двигаясь по автодороге «Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь» со стороны Феодосии в направлении Керчи, на 19 км трассы совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 21099, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель ВАЗ 21099 был смертельно травмирован», – уточнили в пресс-службе.

По предварительной информации МВД, допустивший столкновение автомобилей водитель заснул за рулем. Он был госпитализирован с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой лодыжки, ушибленная рана нижней губы».

На место аварии выезжали наряды ГИБДД. Был обеспечен беспрепятственный проезд транспорта в районе происшествия.