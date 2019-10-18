СМИ: Новейшая израильская зенитная ракета попала к российским военным / Фото

15:45 07.11.2019   Россия

Российские военные получили ракету израильской системы ПВО "Праща Давида", после того как она упала на территории Сирии из-за технического сбоя. 

Об этом в четверг, 7 ноября, сообщают россмийские СМИ со ссылкой на китайский портал Sina, пишет Военное.РФ.
 
По данным портала, инцидент произошел в июле 2018 года. Тогда Израиль запустил две ракеты "Праща Давида", предназначенные для перехвата ракет тактического комплекса "Точка", которыми владела сирийская армия. Из-за технического сбоя одна из ракет не попала в цель и упала на территории Сирии, не взорвавшись. Сообщается, что боеприпас доставили на сирийско-российскую базу, а затем передали России для изучения. 

"Праща Давида" – компонент эшелонированной системы ПВО/ПРО Израиля и предназначена для защиты от ракет малой и средней дальности (от 70 до 300 км), оперативно-тактических и крылатых ракет, реактивных снарядов большого калибра, самолетов и БПЛА. 

Мобильная пусковая установка комплекса размещена на буксируемом прицепе, оснащена 12 транспортно-пусковыми контейнерами с ракетами вертикального старта. Перехватчик Stanner, разработанный американской компанией Raytheon, представляет собой двухступенчатую ракету, оснащенную стартовым ускорителем увеличенного диаметра и маршевым двигателем. Длина ракеты – около 3 метров, стартовая масса – 100 кг. Stanner способен развивать скорость 4–5,5 числа Маха (4900–6738 км/ч). 

Израильская армия приняла на вооружение комплексы системы "Праща Давида" в 2017 году. 

В июле 2018 года израильские военные применили систему ПРО "Праща Давида" в ответ на выпущенные с территории Сирии ракеты оперативно-тактического комплекса советского производства "Точка". Однако позже СМИ сообщили, что Израилю не удалось перехватить ракеты. Как передавала израильская телерадиокомпания Kan, "Праще Давида" удалось поразить лишь одну из целей.

Испытания "Пращи Давида", фото Министерство обороны Израиля.



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