За час окупації у Крим переселили 140 тисяч росіян

15:30 07.11.2019   Крым

Російська Федерація заміщає населення на окупованій території Криму - за час окупації на півострів переселили понад 140 тисяч росіян.

Про це Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова заявила під час подіумної дискусії у Берліні щодо 5-тої річниці незаконної окупації Криму, пише Укрінформ.

"Повідомила учасникам дискусії, що РФ заміщає населення на окупованій території Криму своїми громадянами, адже після окупації частина громадян України переїхала жити на материкову Україну. Під різними мотивами за час окупації переселено понад 140 тисяч російських громадян", - повідомила Денісова.

Вона наголосила, що у тимчасово окупованому Криму з 2015 року загальна кількість чоловіків, яких призвали до лав Збройних сил РФ становить щонайменше 18 тис. осіб.

"В тому числі, влітку поточного року під час останньої кампанії було призвано щонайменше 3300 чоловіків, що стало найбільшою кількістю в одній кампанії", - зазначила омбудсмен.

Денісова також поінформувала, що наразі в Криму незаконно переслідуються Росією за безпідставними та політично мотивованими звинуваченнями 115 осіб.

"Зокрема, 40 кримських татар перебувають у місцях несвободи на території РФ, 32 особи утримуються у пенітенціарних установах на тимчасово окупованій території Криму, а 15 осіб, що звільнено від відбування покарань умовно, наразі перебувають за місцем свого проживання на території Кримського півострова", - додала вона.

Уповноважена з прав людини підкреслила, що повернути громадянам України свободу, а Україні – території можна завдяки міжнародному тиску та посиленню санкцій.



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