Совместные подразделения противовоздушной обороны России и Египта провели боевые стрельбы и пуски из разных зенитных ракетных комплексов на международных учениях "Стрела Дружбы-2019" под Каиром.

Об этомсообщает пресс-служба Минобороны России.

"Совместные дивизионы зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э" перехватили и сбили на подлете к аэродрому беспилотный летательный аппарат (БЛА) противника. В свою очередь совместные подразделения переносных ЗРК "Игла-С" на пикапах высокой проходимости уничтожили "вертолет" противника, а сводные расчеты зенитных самоходных установок (ЗСУ) "Шилка-М4" уничтожили легкобронированную технику и живую силу условного противника", - говорится в сообщении.



За маневрами наблюдали начальник войсковой ПВО Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Леонов и командующий ПВО Египетских вооруженных сил генерал-лейтенант Али Фахми, отметили в ЮВО.



"В учении задействовано несколько зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Печора-2", "Бук-М2", "Тор-М2", ЗСУ-23-4 "Шилка", российского производства в экспортном исполнении и переносные ЗРК "Игла-С", - сказал Леонов.



Он добавил, что стрельбы прошли успешно. Все цели, "которые были представлены, это беспилотные летательные аппараты типа "Банши", "Бичкрафт" и "Командер" были уничтожены одной ракетой".



"Расчеты в боевых машинах работали совместные Российские и Египетские. Смена расчетов происходила по команде, то есть по одной мишени работали российские расчеты по другой - египетские, но находились все вместе", - отметил генерал-лейтенант.



Совместная группировка ПВО России и Египта отработала задачи отражения воздушного нападения боевых дронов в сложных условиях африканской пустыни. Управление подразделениями ПВО обеспечила автоматизированная система управления "Поляна-Д4М1", добавили в военном ведомстве.



Кроме того, на учении были задействованы египетские сухопутные войска на боевых машинах пехоты БМП-2, а также личный состав, вооруженный автоматами АК-74, ручными пулеметами Калашникова РПК и ручными противотанковыми гранатомета РПГ-7.



Совместное учение войск ПВО России и Египта "Стрела Дружбы-2019" проводится впервые и проходит на территории учебного тактического центра ПВО Арабской Республики Египет с 26 октября по 7 ноября на севере Африканского континента. В учениях принимают военнослужащие из оккупированного Крыма.