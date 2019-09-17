Фрегат Черноморского флота провел учения с вертолетами в Средиземном море

14:45 07.11.2019   Крым

Российский фрегат "Адмирал Макаров" провел учения по поиску подлодки условного противника совместно с вертолетами Ка-27 в Средиземном море.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота, страны-агрессора, передает Интерфакс.
       
"Адмирал Макаров", выполняющий задачи в составе постоянной группировки Военно-Морского флота России в Средиземном море, провёл комплекс плановых корабельных учений совместно с экипажами вертолетов Ка-27ПС и Ка-27ПЛ", - говорится в сообщении.
       
По данным штаба флота, в рамках учения российские военные также провели тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.
       
"Параллельно с целью проверки слаженности работы всех систем авиационных комплексов корабля проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолётов", - сообщает флот.
       
Отмечается, что в рамках учения вертолеты совершили порядка 20 взлётов и посадок на палубу фрегата.
       
"Адмирал Макаров" - третий фрегат проекта 11356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль, названный в честь адмирала русского флота Степана Макарова (1849-1904), входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение около 4 тысячи тонн и способны развивать скорость до 30 узлов. Они вооружены, в частности, ракетным комплексом "Калибр", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1" и ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш", артиллерией, торпедными аппаратами и реактивной бомбометной установкой.



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