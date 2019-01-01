5-8 ноября 2019 года в греческий порт Пирей совершил рабочий визит отряд кораблей Балтийского флота России в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», среднего морского танкера «Ельня» и морского буксирного судна «Виктор Конецкий».

Российские военные корабли пополнили запасы пресной воды и продовольствия. Для моряков были проведены экскурсии по Афинам, где они посетили исторические памятники древнегреческой культуры, пишет сайт Русские Афины.

Посол России в Греции А.Маслов посетил сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» и встретился с его экипажем. На корабле побывали сотрудники российской дипмиссии и учащиеся школы при Посольстве.

Пирей стал следующей стоянкой военного корабля после посещения Кипра. Это пятый визит российских военных кораблей за последние два месяца.