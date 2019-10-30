ЮВО: Авиация отработала отражение атаки на Крымскую военно-морскую базу
|12:15 07.11.2019
|Крым
Экипажи самолетов Су-24М, Су-25СМ и Су-30М2 из состава ВВС и ПВО Южного военного округа, которые базируются в оккупированном Крыму, отработали учебно-тренировочные полеты над акваторией Черного моря.
Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота страны-агрессора, передает Крыминформ.
«В ходе проведения полетов пилоты штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей отработали задачи по отражению воздушного нападения на Крымскую военно-морскую базу и нанесению авиационного удара по соединению кораблей условного противника во взаимодействии с кораблями Черноморского флота», – сказано в сообщении.
В ЧФ добавили, что во время выполнения поставленных задач экипажи отрабатывали тактические приемы по перехвату и атаке воздушной цели, противодействию радиоэлектронным средствам условного противника, а также отработали слаженность действий различным составом при нанесении удара по надводным и наземным целям.
Всего в мероприятиях боевой подготовки приняли участие порядка 10 авиационных экипажей из состава соединения и корабли Крымской военной морской базы Черноморского флота.
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