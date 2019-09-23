Президент Молдови припустив можливість відставки уряду

14:00 07.11.2019   Молдова

Президент Молдови Ігор Додон не виключає відставки уряду через конфлікт між партіями влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Додон ввечері 6 листопада зустрівся з прем'єр-міністром Майєю Санду і спікером парламенту Зінаїдою Гречаний.

Додон сказав, що розмова з Санду була спокійною - "говорили, як відповідальні, зрілі політики".

Коментуючи рішення уряду взяти на себе відповідальність за зміну закону "Про прокуратуру", Ігор Додон сказав, що вважає його неприйнятним. Також він зазначив, що перед таким кроком Санду могла б обговорити свої дії з партнерами по коаліції.

Додон вважає, що найкращим виходом із ситуації стала б відмова уряду від цього рішення. Президент також вважає, що уряд має відкликати міністра юстиції Олесю Стамате. У такому випадку, за його словами, у ACUM може бути можливість вибрати нову кандидатуру на пост міністра, а конкурс на посаду генпрокурора можна організувати заново.

В іншому випадку, за словами Додона, є ймовірність, що уряд можуть відправити у відставку. Партія соціалістів, за його словами, прийме рішення про це в найближчі дні на республіканській раді.

Додон також повідомив, що на 7 листопада у нього запланована зустріч з послами, акредитованими в Молдові, де теж буде обговорюватися ситуація, що склалася.

Нагадаємо, 6 листопада уряд взяв на себе відповідальність перед парламентом за поправки в закон "Про прокуратуру". Це означає, що, якщо парламент у триденний термін не ініціює винесення вотуму недовіри уряду, то поправки автоматично набудуть чинності. Згідно з поправками, прем'єр-міністр обере кандидатів на пост генпрокурора і потім представить їх Вищій раді прокурорів.

До цього міністр юстиції Стамате анулювала результати конкурсу на посаду генпрокурора. Вона розповіла, що один з членів комісії занижував оцінки кандидатам, які отримали досить високий бал у інших членів комісії. Партія соціалістів у свою чергу зажадала від Стамате добровільно піти у відставку.



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