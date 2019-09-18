Спасатели возобновили поиски тел моряков, которые погибли во время пожара на танкерах «Канди» и «Маэстро», который произошел в январе 2019 года в Черном море.

Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по оккупированному Крыму.

«(Поиски) возобновились. Наши сотрудники в городском округе Керчь и городском округе Феодосия пешим шагом проходят береговую линию с целью обнаружения тел моряков, погибших в результате инцидента, который произошел 21 января», - сообщили в оккупационном ведомстве.

В море силы ГУ МЧС не задействованы, уточнил собеседник агентства.

Взрыв, а затем пожар на танкерах «Маэстро» и «Канди» произошел во время перевалки топлива с одного судна на другое 21 января за пределами территориальных вод РФ, в 15 милях южнее мыса Такиль. Пожар на судах продолжался больше месяца.

12 спасенных членов экипажей танкеров были доставлены в Керченскую больницу 22 января, также в Керчь доставили 10 тел погибших моряков. Еще 10 человек найти так и не удалось, несмотря на длительную поисково-спасательную операцию. Среди погибших и пропавших без вести – граждане Турции и Индии. По факту произошедшего в Черном море российскими следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

Первым в конце апреле 2019 года был отбуксирован танкер «Маэстро». «Канди» отбуксировали в один из портов Турции в июле.