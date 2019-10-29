Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует построить в России шесть новых следственных изоляторов, в том числе, два в оккупированном Крыму.

Такие данные приводятся в проекте поправок к федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)», сообщает Крыминформ.

«К 2026 году Федеральная служба исполнения наказаний планирует построить шесть новых следственных изоляторов в общей сложности на 7 тыс мест. Таким образом ФСИН собирается решить проблему переполненности СИЗО в Крыму, на Дальнем Востоке, в арктической зоне и на Северном Кавказе», – пишет издание.

На реализацию программы запланировано потратить 12 млрд рублей, а по ее итогам количество соответствующих российскому законодательству и международным стандартам СИЗО составит от 85 до 100%.

Планируется создать по два новых СИЗО в оккупированном Россией Крыму и на Дальнем Востоке, а также по одному на Северном Кавказе и в арктической зоне.

Сейчас в России 209 СИЗО и 96 помещений, функционирующих в этом качестве. В этих учреждениях в общей сложности более 127 тыс мест, при этом содержится там чуть более 98 тыс человек.

Однако в некоторых регионах в силу объективных причин мест в следственных изоляторах не хватает на всех арестованных, отметили во ФСИН.

Юристы и правозащитники видят одну из главных причин нехватки мест в изоляторах в сложившейся судебной практике, при которой увеличилось число вынесенных решений об аресте.