Херсонська обласна влада розглядає три ймовірні причини масового мору риби у Дніпрі.

Про це заявив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, передає УНН.

«За словами (Гусєва –УНН), перша причина загибелі 2 мільйонів особин риби зумовлена впливом явища природного характеру – збільшенням рівня хімічних сполук у водоймі. Друга пов’язана власне з функціонуванням кар’єру Херсонського морського торговельного порту. Висновок щодо впливу на довкілля, як повідомив очільник Херсонщини, підприємство не отримало, а представників відповідних комісій до роботи не допустило», - йдеться в повідомленні.

І третя причина може полягати у викиді пестицидів, зокрема, внаслідок диверсії.

У свою чергу завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного аграрного університету, кандидат біологічних наук Павло Кутіщев більш схильний до припущення, що мор риби є наслідком сукупності природних факторів.

«За результатами попередніх досліджень можна стверджувати: основним токсином, який вплинув на рибу, є аміак, – висловився він. – А рівень сірководню, за даними трьох лабораторій, не перевищив критичної позначки. Разом із низьким рівнем кисню, підвищенням температури водойми, цвітінням води та обмілінням це спрацювало на прискорення дії токсичних речовин. Причому подібна ситуація спостерігається по всій Україні», - сказав Кутіщев.

Нагадаємо, у Дніпрі на Херсонщині зафіксовано масовий мор риби.

Також, за фактом масової загибелі риби у Херсонській області поліція відкрила кримінальне провадження.