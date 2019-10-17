Європейська інтеграція на сьогодні є головним для України інструментом у протиборстві з Росією.

На цьому наголосив під час пресконференції співдиректор програм зовнішньої політики Центру Разумкова Михайло Пашков, повідомляє Укрінформ.

“Чого Україні очікувати від ЄС? Завданням номер один для української зовнішньої політики є утримання підтримки у протистоянні з РФ, утримання санкційного фронту. Європейська інтеграція разом з євроатлантичною інтеграцією є найбільш важливим, головним інструментом протистояння російській експансії”, - підкреслив Пашков.

Коментуючи опитування експертів, проведене Фондом “Демократичні ініціативи” і присвячене 30-річчю падіння Берлінського муру, він зазначив, що для нас важлива імплементація норм, правил і стандартів ЄС саме в Україні.

“Більшість експертів вважає, що насамперед нам треба надати перспективу членства. Очевидно, це був би потужний ідеологічний поштовх, це важливо. Але, з іншого боку, європейська інтеграція — це процес нескінченний. Він не закінчується з отриманням членства. Європейську інтеграцію треба постійно підтверджувати і розвивати, постійно зосереджуватись на ній навіть поза межами ЄС”, - підкреслив Пашков.

За його словами, тут багато прикладів, що стосуються інших країн ЄС, де внутрішня політика не зовсім відповідає європейським нормам, правилам і стандартам, а також України.

“Уряд постійно звітує про виконання угоди про асоціацію. Очевидно, більш важливо було б головним індикатором виставляти те, які якісні зміни відбулися в різних секторах економіки через імплементацію цих норм і стандартів. І головне — як це вплинуло на соціальні почуття громадян. Бо одна із проблем, що за Петра Порошенка, хоч і були певні досягнення щодо євроінтеграції, більшою мірою вона реалізовувалася неєвропейськими засобами. Тому для нас надзвичайно важливо рухатися далі в цьому напрямку, зрозуміло, що орієнтуючись на зміни, але тим курсом, який є ключовою запорукою протистояння з РФ”, - зазначив Пашков.

Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва провів 30 жовтня – 4 листопада 2019 року опитування експертів, присвячене оцінці історичної події - падінню Берлінського муру – щодо того, наскільки вона вплинула на майбутнє Європи та України, яким може бути майбутнє європейського проекту і чи стане Україна його частиною. В опитуванні взяло участь 26 експертів.