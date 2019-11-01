СБУ виявила незаконний експорт з України до РФ запчастин до військових літаків / Фото
|12:40 07.11.2019
|Украина
Служба безпеки України викрила зловмисників, які переправляли до країни-агресора комплектуючі до військових літаків.
Про це повідомила Українська правда з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
СБУ заявляє, що зловмисники нелегально скуповували у різних продавців агрегати та вузли до бойових літаків, зокрема СУ-27 та ТУ-22, що перебувають на озброєнні Військово-повітряних сил РФ.
Замовниками поставок були ділки з Росії, які діяли в інтересах Міноборони країни-агресора. Запчастини контрабандисти надсилали замовникам через треті країни, звідти їх спільники переадресовували вантажі до РФ.
У ході проведення спецоперації в аеропорту "Бориспіль" співробітники Служби затримали обчислювачі дистанційного управління, що входять до складу систем управління літаків СУ-27, які учасники угруповання планували незаконно вивезти з України.
Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організувало контрабандні поставки угруповання з шести активних учасників. Усі вони мають право постійного мешкання на території РФ.
Під час слідчих дій у складських приміщеннях і за місцями проживання фігурантів справи у Києві й Харкові правоохоронці вилучили агрегати та вузли з комплектуючими до бойових літаків, підготовлені для контрабандного вивезення.
Також виявлено, зокрема, електронне листування із замовниками з РФ, комплекти митної й технічної документації, які доводять проведення оборудки.
При цьому, як повідомляється, у ході обшуків організатор оборудки намагався застосувати вогнепальну зброю для протидії співробітникам спецслужби.
Операція з викриття зловмисників проводилась співробітниками управління СБУ у Харківській області спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.
Учасникам угруповання готують повідомлення про підозру за ст. 333 (контрабанда).
Фото: СБУ.
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