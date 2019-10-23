Держстивідор «Чорноморськ» отримав нового керівника

12:00 07.11.2019   Украина

Кабінет міністрів України на засіданні в середу погодив призначення Олександра Попова виконуючим обов'язки директора ДП «Морський торговельний порт (МТП) «Чорноморськ».

 Про це повідомила прес-служба Кабміну, пишуть Порти України.

Олександр Попов до цього призначення працював на посаді начальника відділу каналів і акваторій ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ).

З травня 2015 року по червень 2016 року Попов очолював Адміністрацію Миколаївського морського порту.

Міністерство інфраструктури наказом від 30 вересня 2019 року звільнило від виконання обов'язків директора ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» Сергія Сєчкіна, який працював на цій посаді з вересня 2017 року.



Ще на цю тему:

19:01 06.11.2019
Министр инфраструктуры и руководитель АМПУ посетили Азовский судоремонтный завод
17:30 06.11.2019
Украинские порты идут на рекорд по перевалке грузов
17:30 31.10.2019
«Бруклин-Киев» и P&O Maritime Ukraine стали членами Морской палаты Украины
13:01 31.10.2019
АМПУ уволило руководителей администрации Николаевского порта — СМИ
10:15 31.10.2019
Морская администрация открыла центр обслуживания моряков в Мариуполе
11:30 29.10.2019
Кабмин утвердил границы Мариупольского порта
11:15 29.10.2019
Білорусь шукає заміщення російської нафти, розглядаючи поставки через порти України
08:21 29.10.2019
Морская администрация откроет центр обслуживания моряков в Мариуполе
19:10 24.10.2019
АМПУ оголосила конкурс на посаду начальника адміністрації Миколаївського морпорту
18:30 24.10.2019
Контейнерний термінал ТІС став членом асоціації Транскаспійського маршруту
20:15 23.10.2019
В украинских портах была обнаружена ГМО-кукуруза
18:01 23.10.2019
В Одессе согласовали альтернативную дорогу в порт
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
12:30 04.11.2019
Керівна партія Болгарії виграла місцеві вибори
13:15 01.11.2019
Россия научила Болгарию как делать деньги "из воздуха"
12:00 01.11.2019
МО Болгарии объявило тендер на модификацию танкодесантного корабля в минный заградитель
Всі новини країни
Греция Греция
14:45 06.11.2019
Під час вибуху на заводі у Греції загинув робітник
20:45 05.11.2019
У Греції врятували туристку, яка два дні плавала в Егейському морі / Фото
08:30 05.11.2019
Пираты захватили четырех членов экипажа греческого танкера - ВМС Того
17:45 04.11.2019
Поліція виявила більш ніж 40 мігрантів у холодильній фурі в Греції
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:45 06.11.2019
Грузинський президент закликала міжнародне співтовариство впливати на Росію
18:15 05.11.2019
ЮВО: В Абхазии ликвидировали скрытый лагерь условного противника
13:00 05.11.2019
За десять лет Россия вложила в непризнанную Абхазию 40 млрд рублей
21:20 01.11.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ российской военной базы в Абхазии "нарушили" управление войсками условного противника
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:45 07.11.2019
Конфлікт між партіями влади поставив під загрозу уряд Молдови
11:45 04.11.2019
Соратник проросійського Додона обраний мером столиці Молдови
19:45 01.11.2019
Молдова хочет построить трассу из Румынии на Одессу
19:45 31.10.2019
Єврокомісія схвалила 25 млн євро бюджетної підтримки Молдові
Всі новини країни
Россия Россия
12:20 07.11.2019
Промсвязьбанку может быть передано около 70% средств госзаказа российской "оборонки"
09:45 07.11.2019
Один из крупнейших в РФ заводов по переработке алюминия находится на грани банкротства
08:30 07.11.2019
ЮВО: МиГ-29 и Ка-52 выполнили роль условного противника в ходе совместного российско-египетского учения ПВО
08:15 07.11.2019
Российский паром сел на мель около Стокгольма
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:45 06.11.2019
Уряд Румунії висунув двох кандидатів у Єврокомісію
21:00 05.11.2019
У Румунії визначилися з кандидатурою єврокомісара
17:30 04.11.2019
Орбан став новим прем'єром Румунії
16:45 04.11.2019
Біля кордону з Румунією виявили 11 підготовлених для контрабанди мішків бурштину
Всі новини країни
Турция Турция
09:30 07.11.2019
Єврокомісія: У Туреччині близько 4 мільйонів "офіційних" біженців
18:30 06.11.2019
Турецький лоукостер відкриє новий рейс з Києва
15:45 06.11.2019
Туреччина каже, що схопила дружину убитого ватажка ІДІЛ
12:30 06.11.2019
Сенатор США вимагатиме від уряду звіту про порушення Туреччиною прав людини в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
13:00 07.11.2019
Євроінтеграція є ключовим для України інструментом у протистоянні з РФ — Центр Разумкова
12:40 07.11.2019
СБУ виявила незаконний експорт з України до РФ запчастин до військових літаків / Фото
12:15 07.11.2019
ЮВО: Авиация отработала отражение атаки на Крымскую военно-морскую базу
12:00 07.11.2019
Держстивідор «Чорноморськ» отримав нового керівника
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд