Кабінет міністрів України на засіданні в середу погодив призначення Олександра Попова виконуючим обов'язки директора ДП «Морський торговельний порт (МТП) «Чорноморськ».

Про це повідомила прес-служба Кабміну, пишуть Порти України.

Олександр Попов до цього призначення працював на посаді начальника відділу каналів і акваторій ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ).

З травня 2015 року по червень 2016 року Попов очолював Адміністрацію Миколаївського морського порту.

Міністерство інфраструктури наказом від 30 вересня 2019 року звільнило від виконання обов'язків директора ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» Сергія Сєчкіна, який працював на цій посаді з вересня 2017 року.