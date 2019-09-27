У жовтні 2019 року адміністративний кордон між окупованим Росією Кримом і Херсонською областю в обох напрямках перетнули 192 204 людини і 28680 транспортних засобів.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб, пише Радіо Свобода.

Порівняно з вереснем кількість перетинів адмінкордону цивільним населенням зменшилася на 40,56%, а транспортними засобами – на 32,15%.

У вересні 2019 року 323 345 людей перетнули адміністративний кордон між Кримом і Херсонщиною в обох напрямках.

КПВВ «Каланчак» на адміністративному кордоні Криму з Херсонською областю з 7 по 15 листопада не працюватиме через будівельні роботи підвищеної небезпеки.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».