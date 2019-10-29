Міністр фінансів України Оксана Маркарова вважає, що Мінфін не несе відповідальності за незаконне списання зобов’язань ПриватБанку перед кримськими вкладниками, оскільки це відбулося до того, як ПриватБанк був націоналізований.

Про це міністерка повідомила Центру журналістських розслідувань.

«Це не питання міністерства фінансів. Треба звертатись до ПриватБанку. Банк, коли ми його отримали, вже не містив на рахунках цих вкладників, ця транзакція була здійснена ще до того, як він був націоналізований», – сказала Маркарова.

ПриватБанк має з цього приводу позицію і буде надавати всім вкладникам конкретну інформацію по їхніх випадках, стверджує очільниця Міністерства фінансів.

Раніше голова Національного банку України висловився на підтримку створення міжвідомчої робочої групи з вирішення питання поновлення доступу клієнтів ПриватБанку до їхніх рахунків, відкритих у Кримському відділенні ПриватБанку.



Голова Ради з питань захисту прав споживачів фінансових послуг Дмитро Дугінов повідомив про те, що кримські вкладники програють позови до ПриватБанку через недобросовісну позицію банку.

4 лютого 2019 року Постійна палата третейського суду в Гаазі офіційно оприлюднила часткове арбітражне рішення на користь ПриватБанку і проти РФ у справі про незаконно захоплені Росією активи ПриватБанку в окупованому Криму.



29 травня 2018 року Андрій Яницький, співавтор книги «ПРИВАТна історія. Зліт і падіння найбільшого приватного банку України», заявив, що ПриватБанк не міг передати депозити кримських вкладників іншій юридичній особі, всупереч його заявам після анексії Криму.