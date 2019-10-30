В окупованому Криму незаконно проводиться десята призовна кампанія.

Про це в Укрінформі заявив аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов під час круглого столу "Російська військова присутність в Україні та її вплив на ситуацію з правами людини", передає Цензор.НЕТ.

"Крим, згідно з доповіддю прокурора Міжнародного кримінального суду, - окупована територія, і всі дії російської влади на окупованій території підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Тобто вони розглядаються з точки зору Женевської конвенції та Римського статуту. І саме російські військові винні в тому, що в Криму проводиться незаконний призов. Зараз проходить уже десята призовна кампанія в Криму, і на початок листопада понад 19 тисяч мешканців Криму були призвані до лав ЗС РФ. Це робиться військкоматами, які підпорядковані Міністерству оборони РФ, Генштабу ЗС РФ, тобто це воєнний злочин", - заявив Сєдов.

Нагадаємо, згідно з інформацією міжнародної організації Human Rights Watch, з 2016 року російська влада відправляє призовників із Криму служити на військові бази, розташовані в Росії. Зокрема, близько 85% жителів окупованого Росією Криму, призваних на військову службу навесні 2019 року, були відправлені на військові бази Російської Федерації.