На анексированном Крымском полуострове военнослужащие отдельного трубопроводного батальона Южного военного округа, дислоцированного в Ставропольском крае, опережают график по прокладке 30 километров полевого магистрального водопровода для обеспечения водой соединений армейского корпуса Черноморского флота.

В настоящее время трубопроводчики завершили 85 процентов работ, укладывая в день в среднем по шесть километров труб вместо запланированных двух. Более 5,5 тысяч труб уже смонтированы, а также установлены три промежуточные насосные установки, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Для выполнения поставленной задачи около 150 военнослужащих с приданными более 50 единицами специальной военной техники совершили марш из пункта постоянной дислокации в оккупированный Крым.

Источником воды выбрано Балановское водохранилище Белогорского района Крыма. Потребителями воды станут объекты инфраструктуры поселка Перевальное и отдельной бригада береговой обороны армейского корпуса ЧФ.

Работы проводятся с целью покрытия объемов потребления воды для поддержания жизнедеятельности населения поселка и дислоцированных в нем подразделений постоянной боевой готовности.