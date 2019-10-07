« Госпредприятие » оккупированного Крыма «Черноморнефтегаз» в суде требует от ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» погасить задолженность за поставленный в 2019 году природный газ на сумму более 530 млн рублей, а также пени за несколько просроченных периодов оплаты в размере около 52 млн рублей.

Соответствующее определение суда опубликовано в системе «Электронное правосудие», пишет Крыминформ.

Согласно материалам дела, «Черноморнефтегаз» требует оплатить 537,3 млн рублей за газ, поставленный «Крымтеплокоммунэнерго» по договору с начала года. Кроме того, госпредприятие намерено взыскать 5,2 млн рублей пени за несвоевременную оплату газа в январе, июне и июле, и 47,2 млн рублей пени за просрочку оплаты газа в феврале-апреле.

Таким образом, общая сумма исковых требований «Черноморнефтегаза» к «Крымтеплокоммунэнерго» составляет почти 590 млн рублей.

Арбитражный суд оккупированного Крыма заявление истца принял к производству.