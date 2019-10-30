Посольство Японії у Росії відмовило у візі на в'їзд до країни саксофоністці з Криму Вероніці Кожухаровій, яка отримала російський паспорт після незаконної анексії півострова Росією.

Про це інформує Укрінформ з посиланням на QHA.

"Влада Японії заборонила в'їзд саксофоністці з Криму Вероніці Кожухаровій, яка отримала російський паспорт після незаконної анексії Москвою півострова", - йдеться у повідомленні.

Посольство Японії в Москві наполягає на тому, щоб Кожухарова отримувала візу в Києві як громадянка України, оскільки Японія не визнає анексований Крим територією РФ. Представники японської дипломатичної місії відповіли, що вони не можуть видавати візи громадянам України, "яким насильно змінили паспорт на російський".

Колега Кожухарової композитор Олександр Болдачев, з яким жінка повинна була виступати в Японії, намагався довести посольству, що Крим був "легально анексований РФ", але японські дипломати люб'язно відповіли, що не можуть допомогти новоспеченим росіянам.