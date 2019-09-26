Российский паром сел на мель около Стокгольма
|08:15 07.11.2019
|Россия
Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Стокгольма.
По информации шведской береговой охраны, на борту находятся более тысячи человек, пострадавших среди них нет, сообщает РИА Новости.
Спасательные службы получили сигнал о происшествии около 18:00 по местному времени (20:00 мск).
Как сообщило издание Expressen со ссылкой на представителя спасательной службы, пароход направлялся в Хельсинки, откуда должен был затем отправиться в Санкт-Петербург. На пароме отключилось электричество.
На месте работают спасатели, к парому направлен буксир.
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