Єврокомісія: У Туреччині близько 4 мільйонів "офіційних" біженців

09:30 07.11.2019   Турция

У Туреччині нині перебуває близько 4 мільйонів лише офіційно зареєстрованих біженців, і це не лише сирійці.

Про це на спільному засіданні трьох комітетів Європарламенту: із закордонних справ, у питаннях громадянських свобод, правосуддя та внутрішніх справ, та з питань розвитку - заявив заступник директора Генерального директорату Єврокомісії з питань гуманітарного співробітництва Міхаел Кехлер, повідомляє Укрінформ.

"Зараз збільшується кількість іракців, іранців і особливо - пакистанців, хоча зрозуміло, що головною цільовою групою залишаються сирійці, на яких припадає 3,7 мільйона зареєстрованих біженців. Незважаючи на те, що майже всі наші програми (на 6 млрд євро – ред.) вже законтрактовані, від Туреччини ми часто чуємо скарги, що вони не бачать жодного надходження грошей. У цьому зв’язку треба сказати, що ми виконуємо ці проєкти не для того, щоб наповнити турецьке казначейство, а шляхом виконання конкретних програм на користь біженців", - зауважив представник Єврокомісії.

Він наголосив, що Євросоюз доставляє свою допомогу до біженців у Туреччині через міжнародні агенції та неурядові організації, агентства ООН, через спеціалізовані турецькі організації, а також з використанням можливостей Комітету Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Ці гроші доправляються з чітким дотриманням європейського законодавства та фінансового моніторингу, від моменту укладення контракту і до контролю за витратою коштів та доставленням допомоги конкретним біженцям.

Представник Єврокомісії підкреслив, що ці програми не є бюджетною підтримкою на адресу Туреччини, але вони дозволяють компенсувати витрати турецької адміністрації на підтримку сирійських біженців. Це, переважно, стосується організації шкільного навчання та організації центрів надання медичної допомоги.

За даними Єврокомісії, зараз більше 1,7 мільйона біженців у Туреччині отримують пряму допомогу від ЄС, включаючи грошові перекази на спеціальні електронні картки, ще близько 500 тисяч дітей біженців відвідують шкільні заклади завдяки допомозі, яку надає Євросоюз.



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