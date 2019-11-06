Азербайджан вручил послу России ноту протеста

09:00 07.11.2019   Азербайджан

Посла России в Баку Михаила Бочарникова вызвали в Министерство иностранных дел Азербайджана, где вручили ноту протеста из-за визита в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). 

Об этом сообщается на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

Речь идет о поездке т.н. "министра иностранных дел НКР" Масиса Маиляна и "министра культуры" Лерника Ованнисяна. Когда именно они побывали в России, в сообщении не уточняется.

"Подобные визиты неизменно носят провокационный характер и направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики", — заявили в МИД.



Ще на цю тему:

10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
14:38 05.12.2018
РФ передумала продавать Азербайджану БРК "Бал-Э" "для обеспечения безопасности кораблей Каспийской флотилии"
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
10:59 13.06.2018
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Россию
21:12 18.05.2018
Азербайджан выразит протест России
10:41 27.04.2018
Россию и Азербайджан соединит 325-метровый мост
20:17 20.04.2018
В Дербенте прошла встреча представителей МВД Азербайджана и России
08:00 27.12.2017
Азербайджанские миллиардеры купили один из крупнейших спортивных комплексов России
17:40 12.12.2017
Азербайджан стал первой страной СНГ, не утвердившей кандидатуру российского посла
14:15 24.11.2017
Между Азербайджаном и Россией подписан план сотрудничества в сфере безопасности
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
12:30 04.11.2019
Керівна партія Болгарії виграла місцеві вибори
13:15 01.11.2019
Россия научила Болгарию как делать деньги "из воздуха"
12:00 01.11.2019
МО Болгарии объявило тендер на модификацию танкодесантного корабля в минный заградитель
Всі новини країни
Греция Греция
14:45 06.11.2019
Під час вибуху на заводі у Греції загинув робітник
20:45 05.11.2019
У Греції врятували туристку, яка два дні плавала в Егейському морі / Фото
08:30 05.11.2019
Пираты захватили четырех членов экипажа греческого танкера - ВМС Того
17:45 04.11.2019
Поліція виявила більш ніж 40 мігрантів у холодильній фурі в Греції
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:45 06.11.2019
Грузинський президент закликала міжнародне співтовариство впливати на Росію
18:15 05.11.2019
ЮВО: В Абхазии ликвидировали скрытый лагерь условного противника
13:00 05.11.2019
За десять лет Россия вложила в непризнанную Абхазию 40 млрд рублей
21:20 01.11.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ российской военной базы в Абхазии "нарушили" управление войсками условного противника
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:45 07.11.2019
Конфлікт між партіями влади поставив під загрозу уряд Молдови
11:45 04.11.2019
Соратник проросійського Додона обраний мером столиці Молдови
19:45 01.11.2019
Молдова хочет построить трассу из Румынии на Одессу
19:45 31.10.2019
Єврокомісія схвалила 25 млн євро бюджетної підтримки Молдові
Всі новини країни
Россия Россия
12:20 07.11.2019
Промсвязьбанку может быть передано около 70% средств госзаказа российской "оборонки"
09:45 07.11.2019
Один из крупнейших в РФ заводов по переработке алюминия находится на грани банкротства
08:30 07.11.2019
ЮВО: МиГ-29 и Ка-52 выполнили роль условного противника в ходе совместного российско-египетского учения ПВО
08:15 07.11.2019
Российский паром сел на мель около Стокгольма
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:45 06.11.2019
Уряд Румунії висунув двох кандидатів у Єврокомісію
21:00 05.11.2019
У Румунії визначилися з кандидатурою єврокомісара
17:30 04.11.2019
Орбан став новим прем'єром Румунії
16:45 04.11.2019
Біля кордону з Румунією виявили 11 підготовлених для контрабанди мішків бурштину
Всі новини країни
Турция Турция
09:30 07.11.2019
Єврокомісія: У Туреччині близько 4 мільйонів "офіційних" біженців
18:30 06.11.2019
Турецький лоукостер відкриє новий рейс з Києва
15:45 06.11.2019
Туреччина каже, що схопила дружину убитого ватажка ІДІЛ
12:30 06.11.2019
Сенатор США вимагатиме від уряду звіту про порушення Туреччиною прав людини в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
13:00 07.11.2019
Євроінтеграція є ключовим для України інструментом у протистоянні з РФ — Центр Разумкова
12:40 07.11.2019
СБУ виявила незаконний експорт з України до РФ запчастин до військових літаків / Фото
12:15 07.11.2019
ЮВО: Авиация отработала отражение атаки на Крымскую военно-морскую базу
12:00 07.11.2019
Держстивідор «Чорноморськ» отримав нового керівника
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд