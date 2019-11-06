Азербайджан вручил послу России ноту протеста
|09:00 07.11.2019
|Азербайджан
Посла России в Баку Михаила Бочарникова вызвали в Министерство иностранных дел Азербайджана, где вручили ноту протеста из-за визита в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
Об этом сообщается на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.
Речь идет о поездке т.н. "министра иностранных дел НКР" Масиса Маиляна и "министра культуры" Лерника Ованнисяна. Когда именно они побывали в России, в сообщении не уточняется.
"Подобные визиты неизменно носят провокационный характер и направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики", — заявили в МИД.
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