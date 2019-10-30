Фигурантам красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" продлили срок ареста / Фото

08:45 07.11.2019   Крым

Фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева из так называемой «красногвардейской группы» оставили под стражей до 13 января 2020 года.

Об этом сообщает «Крымская солидарность», передает QHA.

По данным правозащитников, «судья» «Киевского районного суда» Симферополя Денис Диденко отклонил ходатайство об изменении меры пресечения трем крымским татарам.

В ходе слушания адвокат одного из обвиняемых Назим Шейхмамбетов заявил о том, что в течение длительного времени подсудимые лишены сухого пайка, в связи с чем он подал ходатайство о нарушении прав подзащитных.

Отмеxftncz, что «судебное» заседание проходило в открытом режиме и в зале присутствовали около 20 человек.

«Красногвардейская группа» по «делу Хизб ут-Тахрир» появилась в феврале 2019 года после того, как 14 февраля сотрудники ФСБ задержали троих крымских татар — Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева в Красногвардейском районе оккупированного Крыма.

15 февраля над ними состоялся «суд», который избрал им меру пресечения в виде ареста на срок до 13 апреля 2019 года.

10 апреля им продлили арест почти на три месяца. На состоявшемся слушании 9 июля «Киевский районный суд» Симферополя оставил в СИЗО крымским татар до 13 сентября. 9 сентября «Киевский районный суд» Симферополя вновь продлил срок ареста до 13 ноября.



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