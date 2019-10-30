ЮВО: МиГ-29 и Ка-52 выполнили роль условного противника в ходе совместного российско-египетского учения ПВО
|08:30 07.11.2019
|Россия
Самолеты и вертолеты российского производства Миг-29 и Ка-52 «Аллигатор» военно-воздушных сил Египта нанесли условный групповой авиационный удар в ходе совместного российско-египетского учения войск противовоздушной обороны «Стрела Дружбы-2019» под Каиром.
Авиация выполнила задачи средств воздушного нападения условного противника, действуя с различных рубежей, как в составе групповых, так и одиночных целей, на различной высоте и скорости. Также самолеты Миг-29 осуществили условное бомбометание, а возле стартовых и огневых позиций зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э» был произведен подрыв имитационных мин, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В свою очередь совместные расчеты России и Египта ЗРК выполнили задачи поиска, обнаружения, идентификации, сопровождения и уничтожения этих целей электронными пусками. Затем подразделения отработали смену своих позиций и совершили марш в назначенный район.
На заключительном этапе учения будет проведена боевая стрельба из всех задействованных ЗРК по беспилотным летательным аппаратам.
К учению привлечены совместные дивизионы ЗРК «Бук-М2Э», «Тор-М2Э» и зенитных самоходных установок «Шилка-М4», переносных ЗРК «Игла-С» российского производства.
Совместное учение войск ПВО России и Египта «Стрела Дружбы-2019» проводится впервые и проходит на территории учебного тактического центра ПВО Арабской Республики Египет с 26 октября по 7 ноября на севере Африканского континента.
Совместное учение организовано в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2019 год и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.
В совместном учении от Министерства обороны Российской Федерации принимают участие более 100 военнослужащих Южного военного округа, в том числе военнослужащие из оккупированного Крыма.
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