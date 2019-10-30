Держава-окупант відновлює ядерну інфраструктуру в Криму, що порушує заявлений раніше Україною її без’ядерний статус. Ігнорування зазначеної проблеми може мати далекосяжні негативні наслідки як на регіональному, так і на глобальному рівні.

На цьому наголосив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок під час брифінгу: “Демілітаризація, деокупація та реінтеграція АР Крим та м.Севастополь (Україна): майбутні виклики” у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, передає УНН.

Як повідомили в постійному представництві України при ООН, у рамках зазначеного тематичного заходу, який був організований делегацією України при ООН, Божок поінформував делегації країн-членів ООН про поточну ситуацію в тимчасового окупованому Криму в контексті прогресуючої мілітаризації Російською Федерацією півострова та прилеглих морських територій.

“Особливу увагу було приділено проблемі відновлення державою-окупантом ядерної інфраструктури в Криму та розгортання засобів і систем, здатних переносити ядерну зброю, що порушує заявлений раніше Україною її без’ядерний статус. Наголошено, що ігнорування зазначеної проблеми може мати далекосяжні негативні наслідки як на регіональному, так і на глобальному рівні”, — йдеться у повідомленні.

Окрему увагу в презентації було приділено вкрай негативним екологічним наслідкам мілітаризації Криму та прилеглих морських територій, відзначили у представництві.

У повідомленні зазначено, що Божок також поінформував делегатів про намір української сторони внести на розгляд Генасамблеї ООН оновлений проект резолюції “Проблема мілітаризації АР Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів”, закликавши його підтримати. Головною метою проекту є примусити РФ вивести усі свої збройні сили з Криму та завершити його тимчасову окупацію.

Нагадаємо, Україна уже попереджала ООН про загрози розповсюдження РФ ядерної зброї в окупованому Криму.