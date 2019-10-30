У МЗС Чехії заявили про незмінну позицію щодо окупації Криму

08:00 07.11.2019   Крым

Очільник Міністерства закордонних справ Чехії Томаш Петршічек заявив про те, що його країна не змінила позиції щодо тимчасової окупації Криму Росією й продовжує підтримувати територіальну цілісність України.

"Моя країна разом з позицією Європейського союзу повністю підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, включно з анексованим Кримом", – заявив він в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає ZN,UA.

За словами Петршічека, під час візиту до України на початку року він мав зустріч із лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим, з представниками Меджлісу кримських татар і він запевнив їх у незмінності курсу Чехії.

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Як повідомлялося, президент Чехії Мілош Земан запросив на офіційний прийом представників організації "Къырым бирлиги". Ця колаборантська структура була створена російськими спецслужбами в якості лояльного до Кремля "замінника" Меджлісу кримськотатарського народу, який російські окупанти заборонили, звинувативши в екстремізмі.

Зустріч колаборантів із Земаном російські пропагандисти представили як доказ того, що президент Чехії начебто визнав Крим російським.

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек засудив запрошення колаборантів на прийом до президента країни.

Посольство України в Чехії висловило протест і назвало зустріч Земана з "Къырым бирлиги" провокацією. У посольстві висловили надію, що офіційні особи і державні органи Чехії, уряд якої засудив російську анексію Криму, надалі утримуватимуться від будь-яких контактів із представниками окупаційної адміністрації та кримськими колаборантами.

Прокуратура АРК пообіцяла перевірити ці факти і доручила СБУ ідентифікувати осіб, які порушили українське міграційне законодавство.



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