ЄБРР дозволив "Нафтогазу" закуповувати газ тільки в європейських постачальників

21:01 06.11.2019   Украина

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) опублікував перелік постачальників газу, які пройшли попередню кваліфікацію та отримали право брати участь в тендерах на закупівлю газу НАК "Нафтогаз України" на кошти банку, залучені в рамках розміщення єврооблігацій.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України", передає УНІАН.

Згідно з проектом, НАК може використовувати до 120 мільйонів євро для закупівлі газу у європейських постачальників, які пройшли попередній відбір.

Зокрема, перелік постачальників, які пройшли процедуру попереднього відбору та ЄБРР були погоджені: CEZ a.s (Чеська республіка); GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Великобританія); Alpiq Energy SE (Чеська республіка); MET Gas and Energy Marketing (Швейцарія); Axpo Solutions AG (Швейцарія); DXT Commodities S.A. (Швейцарія); EDF Trading Limited (Великобританія); Uniper Global Commodities SE (Німеччина); RWE Supply and Trading GmbH (Німеччина); ENGIE SA (Франція); Shell Energy Europe Ltd (Великобританія).

Як повідомлялося раніше, у листопаді Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" розмістила 7-річні єврооблігації на суму 500 мільйонів доларів під 7,625% річних.

12 липня "Нафтогаз" розмістив п'ятирічні єврооблігації на 600 млн євро під 7,125% і трирічні єврооблігації на 335 мільйонів доларів під 7,375%
 



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