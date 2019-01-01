Уряд заборонив приватизацію Миколаївського бронетанкового заводу

20:45 06.11.2019   Украина

 Кабінет міністрів України включив Миколаївський бронетанковий завод до числа підприємств, які не підлягатимуть приватизації, з огляду на стратегічне значення підприємства для економіки країни.

Про це повідомляє пресслужба уряду, інформує УНН.

Сьогодні, 6 листопада, Кабінет Міністрів України під час засідання схвалив низку рішень для посилення безпеки держави та громадян. Зокрема, справа стосувалася питання приватизації державних підприємств. Уряд виключив зі списку об’єктів, які підлягають приватизації Миколаївський бронетанковий завод.

"Уряд також включив Миколаївський бронетанковий завод до переліку об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації, як такий, що має стратегічне значення для економіки і безпеки України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству економіки розпочати підготовку до масштабної приватизації.

Повідомлялося, що міністерство повинне до кінця року здійснити продаж на електронних аукціонах понад 40 єдиних майнових комплексів об’єктів малої приватизації та пакетів акцій.

"Також визначити топ-5 пріоритетних об’єктів для підготовки до великої приватизації", — додав Володимир Зеленський.



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