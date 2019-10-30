В українському офісі Amnesty International стартує акція на підтримку політв'язня, координатора “Кримської солідарності” Сервера Мустафаєва з вимогою його негайного звільнення.

Про це повідомляє “Кримська солідарність” з посиланням на координатора кампаній Amnesty international в Україні Максима Філіппенка, передає Укрінформ.

“Сервер Мустафаєв - в'язень совісті і має бути негайно звільнений”, - йдеться у листі, який організатори акції розсилають своїм активістам по всьому світу.

У своїй заяві український офіс Amnesty International закликає активістів написати звернення до влади різних країн з проханням вжити заходів, щоб захистити Мустафаєва від тортур або інших видів жорстокого поводження, а також до того, щоб обвинувачення з в'язня совісті були зняті, а він негайно і беззастережно звільнений.

Раніше в Amnesty International опублікували петицію із закликом звільнити політв'язня, кримськотатарського правозахисника Еміра-Усеїна Куку.

За даними “Кримської солідарності”, з 2015 року по даній категорії справ у Криму позбавлені волі вже 63 особи. Серед них - правозахисники, релігійні діячі, журналісти, волонтери й активісти “Кримської солідарності”.

Всі вони перебувають під арештом у рамках політично мотивованих кримінальних справ “Хізб ут-Тахрір”, які в Криму використовують як репресивний інструмент проти кримських татар, котрі відкрито висловлюють свої релігійні і політичні погляди.