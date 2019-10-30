Україна в ООН заявила, що в окупованому Криму вже 31,5 тисячі військових РФ

20:15 06.11.2019   Крым

Російська військова присутність у Криму станом на осінь 2019 року становить 31,5 тис. військових, а також близько тисячі одиниць техніки, зокрема танків, броньованих машин, потужних бойових засобів артилерії, авіації та флоту.

Такі дані озвучив у середу на брифінгу "Демілітаризація, деокупація та реінтеграція АР Крим та м.Севастополь (Україна): майбутні виклики" у штаб-квартирі ООН заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, повідомляє власний кореспондент  Укрінформу.

"Сьогодні чисельність об'єднаного оперативного угруповання Російської Федерації в окупованому Криму, за нашими даними, становить 31,5 тис. особового складу", - заявив український дипломат.

Він навів статистику, що на території тимчасового окупованого українського півострова перебувають 40 російських танків, 583 одиниці броньованої техніки, 162 одиниці важких артилерійських установок, 122 бойові літаки, 62 гелікоптери, 12 систем залпового вогню. Крім того, в регіоні діють 34 російські військові кораблі та сім підводних човнів.

Представник українського МЗС підкреслив, що мілітаризація Криму з боку країни-окупанта збільшилася в рази за останні роки, і це відбувалося сплановано й послідовно. Водночас, за його словами, Росія не збирається зупинятися на цьому. "Очікується, що чисельність російських військ та озброєння збільшиться в 1,5 рази до кінця 2025 року", - зауважив заступник міністра.

Особливу увагу він приділив проблемі відновлення державою-окупантом ядерної інфраструктури в Криму та розгортання засобів і систем, здатних переносити ядерну зброю, що порушує заявлений раніше Україною її без’ядерний статус.

"Ми отримали багато сигналів про переведення морських засобів доправлення ядерної зброї з основної частини Росії на територію окупованого Криму, а також що в районі Севастополя була розконсервована відповідна інфраструктура для зберігання таких засобів", - зауважив Божок.

Заступник міністра закордонних справ України наголосив, що ігнорування цієї проблеми може мати далекосяжні негативні наслідки як на регіональному, так і на глобальному рівні. Водночас, за його словами, мілітаризація півострова суттєво впливає на екологію окупованого півострова, а також прилеглі морські території.

У цьому зв'язку він поінформував про намір України внести на розгляд Генасамблеї ООН оновлений проєкт резолюції "Проблема мілітаризації АР Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів" й закликав країни-члени ООН підтримати цей документ. Головною метою проєкту є примушення РФ вивести усі війська з Криму та завершити тимчасову окупацію півострова.



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