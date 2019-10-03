Глава "Газпрому" Олексій Міллер 6 листопада на зустрічі з уповноваженим уряду Німеччини з транзиту газу через Україну Георгом Графом Вальдерзее заявив, що для укладення нового транзитного контракту з Києвом необхідно "вирішити комплекс принципово важливих питань", повідомляє пресслужба "Газпрому".



"Перше – врегулювання спорів між "Газпромом" і українською стороною, передає Гордон.

Це означає взаємну відмову від претензій і припинення судових розглядів між ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз Україна" за контрактами на постачання і транзит російського газу, відновлення балансу комерційних інтересів сторін. Також ідеться про скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за нібито зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу України й відновлення порушених майнових прав компанії у країні. Друге важливе питання – готовність України до прямих закупівель російського газу до 2020 року та визначення обсягів таких закупівель. Рішення української сторони безпосередньо впливає на пропускну здатність російської газотранспортної системи, яку має підтримувати "Газпром" на кордоні з Україною", – ідеться в повідомленні.



Міллер підкреслив, що "в межах імплементації положень Третього енергетичного пакета ЄС у національне законодавство Україні необхідно, зокрема, забезпечити реальну незалежність національного регулятора і створити незалежного сертифікованого газотранспортного оператора".



"Якщо українська сторона не встигне закінчити цю роботу до 1 січня 2020 року, "Газпром" готовий до продовження на перехідний період чинного транзитного контракту з огляду на актуальні ринкові умови", – додали в "Газпромі".



10-річний контракт між Україною та Росією про постачання і транзит газу закінчується наприкінці 2019 року. З осені 2015-го Україна не імпортує природного газу за контрактом із "Газпромом", закуповуючи газ на своєму західному кордоні. Український уряд хоче укласти довгостроковий контракт на транзит газу з РФ до Європи.



28 жовтня у Брюсселі відбулися переговори за участю представників України, Росії та Єврокомісії. Під час консультацій обговорили тарифи на транзит, обсяги транзиту й упровадження європейських правил ринку газу в Україні після 2019 року.



У НАК "Нафтогаз" заявили, що під час тристоронніх переговорів про транзит російського газу в Європу через газотранспортну систему України російська делегація знову порушила питання перегляду рішень Стокгольмського арбітражу для відновлення транзиту газу.



28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив позов "Нафтогазу" до "Газпрому" про недостатні обсяги транзиту. Українська компанія домоглася компенсації в сумі $4,63 млрд. З огляду на те, що арбітраж підтвердив борг української сторони за постачання газу в розмірі більш ніж $2 млрд, "Газпром" мав виплатити "Нафтогазу" $2,56 млрд. За твердженням української компанії, з 1 березня 2018 року на суму боргу нараховують пеню. "Газпром" оскаржив обидва рішення Стокгольмського арбітражу й почав процедуру розірвання контракту з "Нафтогазом".



2 листопада "Нафтогаз" подав до арбітражу нову заяву проти "Газпрому".



Голова НАК Андрій Коболєв заявив, що Росію "лякає "вакханалія у Стокгольмському арбітражі". "Звичайно, рішення найавторитетнішого європейського арбітражного суду можна називати "вакханалією", але тоді постає логічне питання – навіщо "Газпром" минулого року першим ініціював у Стокгольмському арбітражі два нові процеси проти "Нафтогазу"? Ми готові до конструктивного співробітництва заради продовження транзиту, але будемо й надалі наполегливо та ефективно захищати як національні інтереси, так і інтереси "Нафтогазу", – додав він.

