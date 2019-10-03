﻿"Газпром" назвав дві умови для продовження транзиту газу через Україну

19:45 06.11.2019   Россия

Глава "Газпрому" Олексій Міллер 6 листопада на зустрічі з уповноваженим уряду Німеччини з транзиту газу через Україну Георгом Графом Вальдерзее заявив, що для укладення нового транзитного контракту з Києвом необхідно "вирішити комплекс принципово важливих питань", повідомляє пресслужба "Газпрому".

"Перше – врегулювання спорів між "Газпромом" і українською стороною, передає Гордон.

Це означає взаємну відмову від претензій і припинення судових розглядів між ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз Україна" за контрактами на постачання і транзит російського газу, відновлення балансу комерційних інтересів сторін. Також ідеться про скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за нібито зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу України й відновлення порушених майнових прав компанії у країні. Друге важливе питання – готовність України до прямих закупівель російського газу до 2020 року та визначення обсягів таких закупівель. Рішення української сторони безпосередньо впливає на пропускну здатність російської газотранспортної системи, яку має підтримувати "Газпром" на кордоні з Україною", – ідеться в повідомленні.

Міллер підкреслив, що "в межах імплементації положень Третього енергетичного пакета ЄС у національне законодавство Україні необхідно, зокрема, забезпечити реальну незалежність національного регулятора і створити незалежного сертифікованого газотранспортного оператора".

"Якщо українська сторона не встигне закінчити цю роботу до 1 січня 2020 року, "Газпром" готовий до продовження на перехідний період чинного транзитного контракту з огляду на актуальні ринкові умови", – додали в "Газпромі".

10-річний контракт між Україною та Росією про постачання і транзит газу закінчується наприкінці 2019 року. З осені 2015-го Україна не імпортує природного газу за контрактом із "Газпромом", закуповуючи газ на своєму західному кордоні. Український уряд хоче укласти довгостроковий контракт на транзит газу з РФ до Європи.

28 жовтня у Брюсселі відбулися переговори за участю представників України, Росії та Єврокомісії. Під час консультацій обговорили тарифи на транзит, обсяги транзиту й упровадження європейських правил ринку газу в Україні після 2019 року.

У НАК "Нафтогаз" заявили, що під час тристоронніх переговорів про транзит російського газу в Європу через газотранспортну систему України російська делегація знову порушила питання перегляду рішень Стокгольмського арбітражу для відновлення транзиту газу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив позов "Нафтогазу" до "Газпрому" про недостатні обсяги транзиту. Українська компанія домоглася компенсації в сумі $4,63 млрд. З огляду на те, що арбітраж підтвердив борг української сторони за постачання газу в розмірі більш ніж $2 млрд, "Газпром" мав виплатити "Нафтогазу" $2,56 млрд. За твердженням української компанії, з 1 березня 2018 року на суму боргу нараховують пеню. "Газпром" оскаржив обидва рішення Стокгольмського арбітражу й почав процедуру розірвання контракту з "Нафтогазом".

2 листопада "Нафтогаз" подав до арбітражу нову заяву проти "Газпрому".

Голова НАК Андрій Коболєв заявив, що Росію "лякає "вакханалія у Стокгольмському арбітражі". "Звичайно, рішення найавторитетнішого європейського арбітражного суду можна називати "вакханалією", але тоді постає логічне питання – навіщо "Газпром" минулого року першим ініціював у Стокгольмському арбітражі два нові процеси проти "Нафтогазу"? Ми готові до конструктивного співробітництва заради продовження транзиту, але будемо й надалі наполегливо та ефективно захищати як національні інтереси, так і інтереси "Нафтогазу", – додав він.
 



Ще на цю тему:

18:01 04.11.2019
В уряді закликали ЄС протидіяти «Північному потоку-2»
10:45 04.11.2019
Росія не відмовиться від транзиту газу через Україну - Пєсков
15:11 29.10.2019
Кремль висунув умову Україні для домовленості про газ
10:30 29.10.2019
Україна може програти конкурентну боротьбу за європейських партнерів з "Газпромом"
14:40 28.10.2019
Сьогодні відбудеться черговий етап переговорів між Україною та РФ щодо транзиту газу
16:01 04.10.2019
Названа дата нових газових консультацій Єврокомісія-Україна-РФ
14:21 03.10.2019
У Нафтогазі пояснили, чому Путін погодився на правила ЄС щодо нового транзитного контракту з Україною
08:01 11.09.2019
Суд ЄС зруйнував монополію Газпрому та врятував транзит через Україну – PGNiG
18:40 30.07.2019
Програма розміщення євробондів "Газпромом" була зірвана через "Нафтогаз"
15:11 29.07.2019
Україна готується до найгіршого "газового" сценарію - Герус
11:45 19.07.2019
Україна готова запропонувати РФ контракт на транзит газу вже зараз - Вітренко
18:46 07.06.2019
Украина готова договариваться с Россией о газе на основе решений Стокгольма
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
11:45 30.10.2019
Шойгу прибыл в Баку, где проведет заседание Совета министров обороны стран СНГ
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
12:30 04.11.2019
Керівна партія Болгарії виграла місцеві вибори
13:15 01.11.2019
Россия научила Болгарию как делать деньги "из воздуха"
12:00 01.11.2019
МО Болгарии объявило тендер на модификацию танкодесантного корабля в минный заградитель
Всі новини країни
Греция Греция
14:45 06.11.2019
Під час вибуху на заводі у Греції загинув робітник
20:45 05.11.2019
У Греції врятували туристку, яка два дні плавала в Егейському морі / Фото
08:30 05.11.2019
Пираты захватили четырех членов экипажа греческого танкера - ВМС Того
17:45 04.11.2019
Поліція виявила більш ніж 40 мігрантів у холодильній фурі в Греції
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:45 06.11.2019
Грузинський президент закликала міжнародне співтовариство впливати на Росію
18:15 05.11.2019
ЮВО: В Абхазии ликвидировали скрытый лагерь условного противника
13:00 05.11.2019
За десять лет Россия вложила в непризнанную Абхазию 40 млрд рублей
21:20 01.11.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ российской военной базы в Абхазии "нарушили" управление войсками условного противника
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 04.11.2019
Соратник проросійського Додона обраний мером столиці Молдови
19:45 01.11.2019
Молдова хочет построить трассу из Румынии на Одессу
19:45 31.10.2019
Єврокомісія схвалила 25 млн євро бюджетної підтримки Молдові
11:40 31.10.2019
Законопроект о замене "молдавского языка" на "румынский язык" подписали всего четыре депутата
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 06.11.2019
﻿"Газпром" назвав дві умови для продовження транзиту газу через Україну
17:45 06.11.2019
Росія поставить Сербії комплекси "Панцир-С" у найближчі місяці
13:45 06.11.2019
Влада Німеччини хоче допомогти "Північному потоку-2" обійти газову директиву ЄС - Bild
10:45 06.11.2019
У Вашингтоні заявили, що Росія зацікавлена у втручанні в майбутні вибори у США
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:45 06.11.2019
Уряд Румунії висунув двох кандидатів у Єврокомісію
21:00 05.11.2019
У Румунії визначилися з кандидатурою єврокомісара
17:30 04.11.2019
Орбан став новим прем'єром Румунії
16:45 04.11.2019
Біля кордону з Румунією виявили 11 підготовлених для контрабанди мішків бурштину
Всі новини країни
Турция Турция
18:30 06.11.2019
Турецький лоукостер відкриє новий рейс з Києва
15:45 06.11.2019
Туреччина каже, що схопила дружину убитого ватажка ІДІЛ
12:30 06.11.2019
Сенатор США вимагатиме від уряду звіту про порушення Туреччиною прав людини в Сирії
08:38 06.11.2019
Турецько-російський патруль у Сирії закидали камінням
Всі новини країни
Украина Украина
21:15 06.11.2019
Україна нагадала ООН, що РФ відновлює ядерну інфраструктуру в Криму
21:01 06.11.2019
ЄБРР дозволив "Нафтогазу" закуповувати газ тільки в європейських постачальників
20:45 06.11.2019
Уряд заборонив приватизацію Миколаївського бронетанкового заводу
20:30 06.11.2019
Amnesty починає акцію з вимогою звільнити координатора “Кримської солідарності”
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд