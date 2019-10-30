NYT опублікувало статтю, де Україна зображена без Криму

19:30 06.11.2019   Крым

Американське видання The New York Times опублікувало статтю про українського олігарха Ігоря Коломойського, в якій зображено мапу України без Криму.

Стаття називається "Український олігарх планує новий гірський курорт", передає  Укрінформ.

У статті йде мова про відомий курорт в українських Карпатах - Буковель та можливість побудови Коломойським ще одного подібного курорту - Свидовець.

На одній з ілюстрацій у статті зображено мапу регіону (розміщення гірських курортів), де континентальна Україна позначена білим кольором, а все навколо, включно з Кримом - сірим.



Ще на цю тему:

20:01 06.11.2019
В окупованому Криму - понад 80 політв'язнів
16:30 06.11.2019
Вишинський знову не з'явився до суду у Києві, засідання перенесли на січень 2020 року - прокуратура АРК
15:01 06.11.2019
Міжнародні гідрографи вилучили з каталогів навігаційні карти Росії на води України
11:30 06.11.2019
Денісова обговорила права людини в анексованому Криму з послом України в Німеччині
08:45 06.11.2019
Швеція продовжить санкційний тиск на Росію через анексію Криму
08:30 06.11.2019
Українсько-турецькі консультації: в Анкарі говорили про агресію РФ та "кримських депутатів"
08:08 06.11.2019
Бывший украинский министр, не признавший "референдум", назначен "главой Госкомнаца" оккупированного Крыма
20:00 05.11.2019
Оккупанты решили ликвидировать Крымсельхознадзор
16:30 05.11.2019
Оккупанты обещают ввести ограничения жилой застройки Южного берега Крыма
11:45 05.11.2019
Вони захоплювали Крим: розкритий список 1097 військових злочинців ЗС РФ / Відео
11:15 05.11.2019
В Артек прибыла гафельная шхуна, являющееся копией ботика Петра Великого / Фото
19:01 04.11.2019
В МЗС закликали світову спільноту до тиску на Росію через українські кораблі
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
11:45 30.10.2019
Шойгу прибыл в Баку, где проведет заседание Совета министров обороны стран СНГ
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
12:30 04.11.2019
Керівна партія Болгарії виграла місцеві вибори
13:15 01.11.2019
Россия научила Болгарию как делать деньги "из воздуха"
12:00 01.11.2019
МО Болгарии объявило тендер на модификацию танкодесантного корабля в минный заградитель
Всі новини країни
Греция Греция
14:45 06.11.2019
Під час вибуху на заводі у Греції загинув робітник
20:45 05.11.2019
У Греції врятували туристку, яка два дні плавала в Егейському морі / Фото
08:30 05.11.2019
Пираты захватили четырех членов экипажа греческого танкера - ВМС Того
17:45 04.11.2019
Поліція виявила більш ніж 40 мігрантів у холодильній фурі в Греції
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:45 06.11.2019
Грузинський президент закликала міжнародне співтовариство впливати на Росію
18:15 05.11.2019
ЮВО: В Абхазии ликвидировали скрытый лагерь условного противника
13:00 05.11.2019
За десять лет Россия вложила в непризнанную Абхазию 40 млрд рублей
21:20 01.11.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ российской военной базы в Абхазии "нарушили" управление войсками условного противника
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 04.11.2019
Соратник проросійського Додона обраний мером столиці Молдови
19:45 01.11.2019
Молдова хочет построить трассу из Румынии на Одессу
19:45 31.10.2019
Єврокомісія схвалила 25 млн євро бюджетної підтримки Молдові
11:40 31.10.2019
Законопроект о замене "молдавского языка" на "румынский язык" подписали всего четыре депутата
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 06.11.2019
﻿"Газпром" назвав дві умови для продовження транзиту газу через Україну
17:45 06.11.2019
Росія поставить Сербії комплекси "Панцир-С" у найближчі місяці
13:45 06.11.2019
Влада Німеччини хоче допомогти "Північному потоку-2" обійти газову директиву ЄС - Bild
10:45 06.11.2019
У Вашингтоні заявили, що Росія зацікавлена у втручанні в майбутні вибори у США
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:45 06.11.2019
Уряд Румунії висунув двох кандидатів у Єврокомісію
21:00 05.11.2019
У Румунії визначилися з кандидатурою єврокомісара
17:30 04.11.2019
Орбан став новим прем'єром Румунії
16:45 04.11.2019
Біля кордону з Румунією виявили 11 підготовлених для контрабанди мішків бурштину
Всі новини країни
Турция Турция
18:30 06.11.2019
Турецький лоукостер відкриє новий рейс з Києва
15:45 06.11.2019
Туреччина каже, що схопила дружину убитого ватажка ІДІЛ
12:30 06.11.2019
Сенатор США вимагатиме від уряду звіту про порушення Туреччиною прав людини в Сирії
08:38 06.11.2019
Турецько-російський патруль у Сирії закидали камінням
Всі новини країни
Украина Украина
21:15 06.11.2019
Україна нагадала ООН, що РФ відновлює ядерну інфраструктуру в Криму
21:01 06.11.2019
ЄБРР дозволив "Нафтогазу" закуповувати газ тільки в європейських постачальників
20:45 06.11.2019
Уряд заборонив приватизацію Миколаївського бронетанкового заводу
20:30 06.11.2019
Amnesty починає акцію з вимогою звільнити координатора “Кримської солідарності”
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд