Американське видання The New York Times опублікувало статтю про українського олігарха Ігоря Коломойського, в якій зображено мапу України без Криму.

Стаття називається "Український олігарх планує новий гірський курорт", передає Укрінформ.

У статті йде мова про відомий курорт в українських Карпатах - Буковель та можливість побудови Коломойським ще одного подібного курорту - Свидовець.

На одній з ілюстрацій у статті зображено мапу регіону (розміщення гірських курортів), де континентальна Україна позначена білим кольором, а все навколо, включно з Кримом - сірим.