На Херсонщині затримали чоловіка, який наловив риби та крабів на 5 млн грн
|19:15 06.11.2019
|Украина
У Херсонській області затримали браконьєра, який наловив риби та крабів на 5 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає ZIK.
"Неподалік від Скадовська прикордонники Херсонського загону спільно з оперативними співробітниками Азово-Чорноморського регіонального управління виявили браконьєра. Він незаконно займався виловом водних живих ресурсів в акваторії Чорного моря", – сказано у повідомленні.
Правопорушником виявився житель Скадовська. Його затримали на причалі щойно він пришвартувався. Чоловік прибув з уловом – 92 чорноморськими крабами та 130 кілограмами бичків.
Повідомляється, що після проведення оперативно-слідчих дій у відповідності до ст. 63 ЗУ "Про тваринний світ" 92 червонокнижні краби були випущені у море.
Нагадаємо, раніше поблизу кордону з Молдовою затримали мисливців-браконьєрів із впольованою здобиччю.
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