У Херсонській області затримали браконьєра, який наловив риби та крабів на 5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає ZIK.

"Неподалік від Скадовська прикордонники Херсонського загону спільно з оперативними співробітниками Азово-Чорноморського регіонального управління виявили браконьєра. Він незаконно займався виловом водних живих ресурсів в акваторії Чорного моря", – сказано у повідомленні.

Правопорушником виявився житель Скадовська. Його затримали на причалі щойно він пришвартувався. Чоловік прибув з уловом – 92 чорноморськими крабами та 130 кілограмами бичків.

Повідомляється, що після проведення оперативно-слідчих дій у відповідності до ст. 63 ЗУ "Про тваринний світ" 92 червонокнижні краби були випущені у море.

Нагадаємо, раніше поблизу кордону з Молдовою затримали мисливців-браконьєрів із впольованою здобиччю.