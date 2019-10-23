В период проведения инвестфорума RE: think. Invest in Ukraine, который состоялся на минувшей неделе в Мариуполе, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и глава АМПУ Райвис Вецкаганс побывали с визитом на Азовском судоремонтном заводе.

Как проинформировали на предприятии, программа включала посещение ремонтного бассейна АСРЗ, где, в числе других судов, перед предстоящей ледовой кампанией проходит ежегодный навигационный ремонт единственный украинский ледокол "Капитан Белоусов", передает ЦТС.

Генеральный директор ООО "СРЗ" Олег Турский совместно с консультантом по развитию бизнеса УК "Мариупольская инвестиционная группа" Дмитрием Ляшовым обсудили с гостями проблематику, возникающую непосредственно при решении судоремонтных задач, а также поделились планами привлечения инвестиций для дальнейшего развития судостроения, судоремонта, перевалки и сотрудничества с малым бизнесом на базе АСРЗ.

Было отмечено, что есть потенциал увеличения объемов машиностроения в 3 раза, капитальных ремонтов судов - в 1,5-2 раза, перевалки - в 2 раза.

Ранее сообщалось, что инвестиционный проект по развитию Азовского судоремонтного завода, предлагаемый Мариупольской инвестиционной группой, предусматривает окупаемость в течение 8 лет. "Срок окупаемости проекта, по нашим совместным наработкам с компанией Rolland Berger, - 5-6 лет. Однако этот проект финализировался в условиях ожидания скорейшего завершения военных действий на Донбассе. Учитывая, что ситуация с тех пор изменилась, показатели требуют перерасчета. Предварительно мы рассчитываем на окупаемость не более, чем через 8 лет. Соответствующая норма доходности должна быть обеспечена", - рассказал в интервью ЦТС исполнительный директор УК МИГ Олег Иванюшенко.