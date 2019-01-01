Цьогоріч допомога США Вірменії збільшилася на 40% і склала 60 мільйонів доларів, повідомило посольство США в Єревані.

«Протягом останніх 27 років Сполучені Штати підтримували розвиток демократичних процесів та інститутів у Вірменії, і ми, однозначно, не змінимо нашого наміру зараз, коли демократія у Вірменії сильніша, ніж будь-коли. Тому ми з гордістю заявляємо про надану в цьому році Вірменії допомогу в розмірі понад 60 мільйонів доларів», – сказала посол США у Вірменії Лінн Трейсі, передає Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, американська допомога Вірменії була надана на боротьбу з корупцією, енергетичну безпеку, захист прав людини, зміцнення громадянського суспільства, освітні програми та викладання англійської мови, а також на забезпечення підзвітності державних органів. Допомога включала не лише програми, що реалізуються Державним департаментом США, але і Міністерством оборони, Міністерством енергетики, Лісовою службою і Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), додали дипломати.

З 1992 року Сполучені Штати надали Вірменії понад 2 мільярди доларів фінансової допомоги.