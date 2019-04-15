Турецький лоукостер відкриє новий рейс з Києва
|18:30 06.11.2019
|Турция
Турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus Airlines навесні 2020 року відкриє новий рейс з Києва до Даламан (Туреччина).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.
Повідомляється, що рейс "Київ-Даламан" почне польоти 26 квітня 2020 року з аеропорту Жуляни ("Київ" імені Сікорського). Рейси будуть здійснюватися один раз на тиждень - по неділях з Даламан і щопонеділка з Києва.
З червня кількість польотів збільшитися до трьох на тиждень. З Даламан - по вівторках, четвергах і неділях, з Києва - по понеділках, середах і п'ятницях. Перельоти є сезонними і плануються до 23 жовтня 2020 року.
Також повідомляється, що під час зимового сезону Pegasus Airlines виконає рейси лише в одному напрямку "Бориспіль-Анкара".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська авіакомпанія SkyUp 29 жовтня запустила рейси з Харкова у Тбілісі (Грузія). Авіарейси за маршрутом будуть виконуватися по вівторках і п'ятницях, вартість квитків стартує від 1791 грн.
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